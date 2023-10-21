TAYSAD Başkanı Saydam: İş dünyasında denge bozuldu

Değişen dünyada performans yönetimindeki yeni yaklaşımları ve farklı örnekleri ortaya koymak amacıyla düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneğinin (TAYSAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve ana teması "Sürdürülebilir Çalışan Bağlılığı" olarak belirlenen konferansta insan kaynaklarından ücret yönetimine, sürdürülebilirlikten çalışan bağlılığı ve istihdamdaki kadın oranına kadar çok sayıda önemli konu ele alındı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak, hedefleri çalışanlar, yani o hedefleri gerçekleştirecek asıl kişiler koyarsa ne olacağı sorusunu katılımcılara yöneltti. Konak, hedefleri çalışanların koyduğu zaman daha fazla motive olup olmayacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

Bunu öğrenmek için Türkiye'de 1000 kişilik şirketlerinde denediklerini ifade eden Konak, "Orta vadeli stratejik planımızı belirledikten sonra bu stratejiyi operatör arkadaşımdan genel müdüre kadar hepsiyle paylaştık. Bir A4 kağıt verdik hepsine. Ve dedik ki, 'Rekabet ve rekabetçilik ile ilgili bir stratejik önceliğimiz var. Hemen bu sene ne yapmalıyız ve hedefimiz ne olmalı?' Herkesten tek tek böyle dosyalar dolusu yanıt aldık. Hepsini de tek tek okuduk. İnanmayacaksınız; yöneticilerin koyduğu hedeflerle yüzde 80'i tutuyor. Aslında aklın yolu bir. Ve sonuç ne oldu? O hedefler tuttu. Hepsi tek tek gerçekten tuttu. Çünkü hedefleri ben koymadım. Onlar koydu. Zaten tutturacak olan onlar. O hedeflerin tutması için gereken adımları atacak olanlar onlar." açıklamasında bulundu.

Konak, yapılan çalışma sonucunda çok daha önemli bir sonuca ulaştıklarını vurgulayarak, çalışan memnuniyeti anketinde bağlılığın çok hissedilir bir şekilde arttığını aktardı ve çalışanların kendine değer verildiğini hissettiği zaman performanslarının artmasının yanında şirkete bağlılığının da arttığına dikkati çekti.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da otomotivde teknoloji çağının şirketleri basit çözümlerden uzaklaştırdığına değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Bağlanabilirlik, otonom sürüş, araç paylaşımı, yapay zeka ve elektrifikasyon gündemimiz, hepimiz bunlara konsantre olduk ve 3 sene evvel bir baktık ki dünyada en fazla bulunan materyallerden biri en büyük problemimiz oldu; kum. Yani silisyum veya çip yokluğu. Tabii ki yüzyılların teknolojik gelişmesi çipi, kum diye tasvir etmek belki biraz basitleştirmek oluyor ama belki konularda işe çok genel ve sofistike yaklaştığımızdan çözemediğimiz de oluyor. Kaynakların verimli kullanılması ve dünyadaki, evrendeki dengenin bozulmaması. Ne yazık ki bu denge bozuldu. Nasıl bozuldu, biz bozduk. Kaynakları tüketiyoruz, etik kurallarsa zaman zaman baktığımız, eleştirdiğimiz şeyler haline geldi. Biraz iğneyi kendimize batırmamız lazım. Dengede bozulma riski var demiyorum denge bozuldu ve sürdürülebilirlik ciddi olarak tehdit altında. Peki bir şeyin kıymetini nasıl belirleyebilirsiniz, çok basit bir kural var. Kıymet arz talep dengesinde olur, bir de bu denge bozuldu."

"Şu anda düşünün ki dünyada kısıtlı sayıda araç var ve bunu kiralayan firmalar da kısıtlı. O zaman bunun kıymeti doğru bedelle mi olur, o aracın bedeli ile mi olur?" diyen Saydam sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayır, kim daha yüksek parayı verirse, kıymeti belirleyen de o olur. Şu anda ne yazık ki iş piyasasında bir arz eksikliğinden dolayı denge bozulmuş durumda. Nasıl bir bozulma var, Türkiye'deki işsizlik rakamları yüzde 9,3. Çok iyi ama işe katılım 85 milyonda 31 milyon. Aynı rakam Almanya’da 45 milyon. Kadınlarda katılım yüzde 50, Türkiye’deki kadının işe katılımı yüzde 30. Biz bunu değiştirmediğimiz sürece ne kıymetin değerini biliriz ne kıymet doğru değerini bilir ne de bir dengeyi ve sürdürülebilirliği sağlayabiliriz."