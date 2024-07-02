Tayvan’ın Yeni Taipei şehri 20 şirketiyle İstanbul’a geliyor

Sahip olduğu 300 binden fazla fabrika ve şirketle Tayvan'ın BİT endüstrisinin merkezi Yeni Taipei Şehri Belediyesi, endüstrileri desteklemek ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek için ICT, elektronik, mekanik imalat ve sağlık hizmetlerinin de aralarında olduğu çeşitli sektörlerden seçtiği 20 şirketten oluşan ticaret heyeti ile Türkiye'ye geliyor.

Yeni Taipei Şehri şirketleri, donanım ve yazılımı endüstriyel tedarik zincirine entegre etme konusundaki başarıları ile akıllı üretim, elektrikli araçlar ve gelişmiş tıbbi ekipman gibi alanlarda öne çıkıyor.

Yeni Taipei şehri ticaret heyeti global tedarik zincirinin yeniden yapılanması ve işletmelerin uluslararası pazar dinamiklerine uyumları için bir günü İstanbul Ticaret Buluşmaları, üç günü saha ziyaretleri olmak üzere Türkiye’de dört gün bulunacak. Ekonomik Kalkınma Departmanı, yoğun ilgi gören Türkiye ziyaretine katılacak 20 şirketi yurtiçi ve uluslararası aldıkları ödüller, yurtdışı mevcudiyetleri, ihracat seviyeleri, verilerinin eksiksizliği ve kayıt süresi gibi birçok kriteri dikkate alarak belirledi. Tayvan “2024 İstanbul Ticaret Buluşması” 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek.