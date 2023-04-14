“Tazminatlar işverenler açısından önemli bir sorun”

YENER KARADENİZ / İSTANBUL



İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyelerine hitap eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında küreselde ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunurken, EYT’nin işveren üzerine ağırlaşmaya başlayan tazminat yüküne dikkat çekti.

Küresel ekonomide 2023 yılına ilişkin resesyon korkularının önemli ölçüde hafiflediğini dile getiren Avdagiç, ABD’de başlayan ve ardından Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizinin küresel ekonominin seyrine ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini ifade etti. Avdagiç, “Kriz şimdilik yatışmış görünüyor. Ancak bankacılık krizi, özellikle pandemi sonrası oluşan olağanüstü parasal genişlemenin geri çekilmesi sürecinin kolay olmayacağını gösteriyor” diye konuştu.

İthalattaki artışa dikkat çekti

Konuşmasında Türkiye’nin mart ayı ihracat rakamlarına da değinen Avdagiç, mart ayı ihracatını 23,6 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlattı. Son aylarda ihracatta güçlü bir ivmenin görülmesinin oldukça sevindirici olduğunu belirten Avdagiç, “Bu ivmenin devam etmesi için hem yatırımlarımızı artırmaya, hem ihracatçımızı güçlendirmeye kesinti vermeden devam etmemiz gerekiyor.

İhracat pazarlarımızdaki daralan talepten döviz kuru gelişmelerine kadar, ilgili her alanda teyakkuzda olmalı ve önlemlerimizi anında almalıyız” dedi. İthalatta yaşanan yükselişin de altını çizen Avdagiç, ithalattaki artışın ihracat artışının önünde olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İş dünyası olarak arzumuz, dış ticarette rekorların ihracatla sınırlı kalması, ithalatta daha yatay bir seyre geçmemiz. Bunun için de yüksek teknolojiye dayalı üretken yatırımları önceleyip teşviklerimizi artırmalıyız. Yatırım ortamında meydana gelen eksiklik ve aksaklıkları anında iyileştirmeliyiz” diye konuştu.

“UDY’de geçmiş rakamlardan uzağız”

Gelişmiş ekonomilerin yanı sıra birçok gelişmekte olan ülke de yeni teknoloji odaklı yatırım çekebilmek için amansız bir yarışın içinde olduğuna işaret eden İTO Başkanı, Türkiye’nin de bu yarışta ön sırada yer almak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Avdagiç, “2017-2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde; Meksika 162, Polonya 85 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) almışsa, biz de bu rakamlara ulaşabilmeliyiz. Geçmiş yıllarda belli dönemlerde bu rakamları yakalamış olmamıza rağmen şu an çok uzağındayız. Bizim de önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık dönemler için tutarlı ve kararlı politikalarla yüksek teknoloji odaklı üretimi ve ihracatı kurgulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“EYT desteği etkin şekilde uygulanmalı”

Konuşmasında son günlerde iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olan EYT’ye de değinen Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ocak ayı başında, KGF destekleri kapsamında EYT Destek Paketini açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “O zaman 25 milyar liralık kefalet limitini haiz paketi devreye sokacaklarını ve işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifleteceklerini ifade etmişti.

Şimdi EYT yürürlüğe girdi. Gördük ki son rakamlar 1 milyon 700 binden fazla kişinin bu haktan yararlandığını ortaya koyuyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Yeni emeklilerimizin tazminatlarının ödenmesi, işverenler açısından önemli bir sorun olarak duruyor. Bu desteğin ivedi ve etkin bir şekilde uygulanmasının iş dünyamız için çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik.”

Metrekare bedeli bağışıyla kalıcı konut yaptıracak

Avdagiç, konuşmasında depremin etkilediği 11 şehre yönelik yapılacak en önemli yardımın kalıcı konutların bir yılda teslim edilmesine katkıda bulunmak olacağını vurguladı. Bu kapsamda üyeleri TOBB’un başlattığı El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ne dikkat çekerek bölge insanının ‘gelecek kışa, sıcak yuvada’ girmesi için İTO’nun tüm gücünü seferber ettiğini anlatan Avdagiç,

“İstanbul Ticaret Odası olarak, nakdi yardımımızın çok önemli bir kısmını kalıcı konutların yapımı için ayırdık. Ama burada sadece İTO’nun imkanları yeterli olmayacağı çok açık. İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odası camiasının imkanlarını da devreye sokmamız gerekiyor. Depremin ilk gününden itibaren İTO üyeleriyle nasıl sıkı bir çalışma ve yardımlaşma ortaya koyduysak, şimdi de bunu konut yardımında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

TOBB ile görüşmelerde bir dairenin yaklaşık 1.5 milyon TL’ye mal olacağının bildirildiğini kaydeden Avdagiç, her üyenin mutlaka bir ev parasını tedarik etmek zorunda olmadığını belirterek: “Dileyen üyelerimiz metrekare bedeli bağışıyla da bir evin yapımına katkı sağlayabilecek. Bir mahallenin, bir sitenin, bir bloğun ya da bir dairenin bedelini bağışlaması ve arzu etmesi halinde, o mahalle ya da siteye bağışçımızın istediği isim verilebilecek.”

Avdagiç, İTO üyelerinin bu amaçla yapacakları yardımların TOBB’un açtığı hesaplara yatırılacağını söyledi. Avdagiç, TOBB’un ve devletin gözetiminde gerçekleştirdikleri kampanyada üyelerin ve hayırseverlerin bağışlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapabileceklerini kaydetti.