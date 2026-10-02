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TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Fon krizi bankacılık sektörünü negatif etkilemez

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, fon krizine ilişkin bankacılık sektörünü olumsuz etkilemeyeceğini, rakamın sektör büyüklüğüne göre çok küçük olduğunu ve çıkan paranın tekrar sisteme döneceğini belirterek sürecin kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Fon krizi bankacılık sektörünü negatif etkilemez
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fon krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bankacılık sektörünü negatif etkilemez. Rakamsal büyük değil çöp para çok para değil zaten. Çıkan para bankacılık sektörüne girer. Sorun kısa sürede çözülecek. TCMB’nin hamlelerinin fon kriziyle ilgisi yok. Bir süredir KOBİ kredilerinde bekliyorduk bu hamleyi." dedi.

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