TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Fon krizi bankacılık sektörünü negatif etkilemez

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fon krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bankacılık sektörünü negatif etkilemez. Rakamsal büyük değil çöp para çok para değil zaten. Çıkan para bankacılık sektörüne girer. Sorun kısa sürede çözülecek. TCMB’nin hamlelerinin fon kriziyle ilgisi yok. Bir süredir KOBİ kredilerinde bekliyorduk bu hamleyi." dedi.

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