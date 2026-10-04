TBB Başkanı Çakar: Bankacılık sektörü enerjiye 1 trilyon TL’yi aşan finansman sağladı

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredilerin 1 trilyon TL’yi aştığını, proje finansmanında yenilenebilir enerjinin payının yüzde 53’e ulaştığını belirterek, sektörün yeşil dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ise COP31’in Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Antalya’da elektriğin küresel enerji sistemlerindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasına yönelik güçlü bir uluslararası taahhüt hedeflendiğini ifade etti.

Enerji sektörüne 1 trilyon TL’nin üzerinde kredi

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, sanayinin düşük karbonlu üretime geçişi ve yeni teknolojilere uyumun önümüzdeki dönemin önemli yatırım alanları olarak öne çıktığını belirtti.

Enerjideki dönüşümün büyük bir yatırım ihtiyacını beraberinde getirdiğini kaydeden Çakar, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesini beklediğini aktardı.

Türk bankacılık sektörünün de bu alanda önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çakar, yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, sanayiden ulaşıma, inşaattan tarıma kadar farklı sektörleri destekleyen finansman araçlarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümünün finansmanında aktif biçimde yer aldıklarını söyledi.

Çakar, bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredi miktarının 1 trilyon TL’nin üzerinde olduğunu belirterek, proje finansmanı tarafında ise 695 milyar TL’lik enerji kredilerinin 347 milyar TL’lik bölümünü yenilenebilir enerji kredilerinin oluşturduğunu bildirdi.

Buna göre, enerji sektörüne verilen her 100 TL’lik proje finansmanının 53 TL’si yenilenebilir enerjiye sağlandı.

“Daha çok kaynağı yeşil yatırımlar buluşturmayı önceliklendiriyoruz”

Bankacılık sektörü olarak daha fazla kaynağı yeşil ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmayı, uluslararası finansman imkânlarını Türkiye’ye kazandırmayı ve yeni finansman modelleri geliştirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirten Çakar, 1,5 derece hedefi için yıllık yaklaşık 7,8 trilyon dolarlık iklim yatırımına ihtiyaç duyulurken küresel iklim finansmanının yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Türk bankacılık sektörünün sermayeyi nitelikli ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmada önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Çakar, COP31’in yeni finansman modelleri ve iş birlikleri için önemli bir fırsat olduğuna inandıklarını söyledi.

Birol: COP31, Türkiye için muazzam bir fırsat

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, COP31’in Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Antalya’da önemli kararların alınmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ve bu alanda atılabilecek somut adımların Türkiye kamuoyuna anlatılması açısından da önemli bir platform olacağını ifade etti.

Birol, elektrifikasyon konusunda Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Antalya’nın ana hedeflerinden birinin, bugün dünyada yüzde 23 olan elektriğin enerji sistemlerindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarmak olduğunu belirtti.

Böyle bir kararın piyasalara “Gelecek elektrikte” şeklinde güçlü bir sinyal vereceğini kaydeden Birol, elektrifikasyon hedefinin arkasında uzun bir yatırım zinciri bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin uluslararası temaslarında Avustralya ile birlikte ortaya koyduğu bu hedefin giderek daha geniş kabul gördüğünü belirten Birol, Antalya’da birçok ülkenin bu konuda taahhüt vermesinin yalnızca Türkiye için değil, dünya için de önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

“Yenilenebilir enerji yatırımları çok hızlı büyüyor”

Dünyadaki enerji yatırımlarının dağılımında önemli bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Birol, geçmişte yatırımların yüzde 40’ının yenilenebilir enerjiye, yüzde 60’ının fosil kaynaklara gittiğini, bu yıl ise tablonun tam tersine döndüğünü belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının çok hızlı büyüdüğünü kaydeden Birol, bunun iklim politikalarından bağımsız olarak teknolojiyle de güçlü bir ilişkisi bulunduğunu ifade etti. Birol, Antalya’da güçlü bir taahhüt ortaya konulması halinde bu yatırımların daha da büyümesinin önünün açılabileceğini söyledi.