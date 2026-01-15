TBB Başkanı Çakar: Önümüzdeki dönemde daha uygun krediye erişim imkanı olacak

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Bloomberg HT'ye konuk oldu.

2025 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Çakar şöyle konuştu:

"2025'te çok ciddi jeopolitik gerilimler yaşandı. Dünyada artan korumacılıkla 2025'in ilk 10 ayında 2500 adet ticareti sınırlayan karar alındı, bu dünya ticaretini etkiledi. ABD Çin rekabeti tedarik zincirinin yapısını ve yönünü değiştirdi. Artık yakın müttefik ülkelerle ve bölgesel işbirlikleri ortaya çıkmaya başladı. Pozitif şeyler de vardı, dünyada enflasyon düşmeye başladı. Bu politika faizlerine yansıdı, bu da sermaye hareketlerini bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yönlendirdi."

"CDS'in düşmesi fonlama maliyetini pozitif etkiledi"

Çakar'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Geçen sene dezenflasyonist program çerçevesinde hayat şekillendi. Dolayısıyla bizim de sektör olarak bilançomuzu temel belirleyen kavram makroekonomik gerçeklerdi. Yılı yüzde 3,8 civarında büyümeyle kapatacağız. Enflasyonda düşüş gerçekleşti. Cari açık önemli bir problemdi, muhtemelen bu yılı yüzde 1,4 civarında bir oranla kapatacağız.

Merkez Bankası rezervlerinde 200 milyar dolara ulaşıldı. Net rezervler 70 milyar dolar civarında. Bu tampon oluşturması açısından ciddi bir seviye. Mayıs 2023'te CDS 700 civarındaydı, bugün 204'lere kadar düştü. Bu bizim fonlama maliyetimizi, hem de uluslararası alandan borçlanma kabiliyetimizi pozitif etkileyen bir husus."

"Her geçen gün bir öncekine göre daha normalleşiyoruz"

"Her geçen gün bir öncekine göre daha normalleşiyoruz" diyen Çakar şunları söyledi; "Biz 2025'i 47 trilyon TL büyüklüğe ulaşarak kapattık. Temel rasyolar ve bilanço dengesi itibariyle sektörün pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bankacılık sektörü için NPL riskinin yüksek olabileceğinin düşünüldüğü bir dönemi daha makul, iyi bir büyümeyle kapattık."

Çakar politika faizindeki düşüşün mevduat maliyetlerine yansıyacağını, kaynak maliyetindeki düşüşü kredilere yansıtacaklarını belirterek "Önümüzdeki dönem hem bankacılık hem reel sektör açısından daha uygun krediye erişim imkanı olacaktır" dedi.

Faiz ve enflasyon beklentisi

Enflasyon beklentisini paylaşan Çakar enflasyonun yüzde 20'ler civarında şekillenmesini beklediklerini belirterek "Ocak - Şubat ayları bu anlamda çok önemli. Bu ay iyi bir oran gelirse enflasyonda yüzde 19'u yakalayabiliriz. Politika faizi şu an yüzde 38, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini düşünüyorum, faizlerde yılı yüzde 30'ların altında bir oranla kapatabiliriz" dedi.

Ziraat Bankası'nın 2025 performansına ve beklentilere dair "2025 Ziraat Bankası için çok iyi geçti. Aktif büyüklük olarak yüzde 58 büyüdük. 8,5 trilyon TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Bu yılı da yüzde 30'lar civarında büyümeyle kapatacağımızı öngörüyorum" dedi.