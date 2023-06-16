TBB Başkanı Çakar: Yeni programa destek vermek için çalışmaya devam edeceğiz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelerinin oldukça yapıcı geçtiğini söyledi.

Finans sektörünün yapısının çok güçlü olduğunu söyleyen Çakar makroekonomik politikalara destek vereceklerini belirtti.

Alpaslan Çakar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümet kurulalı 10 gün oluyor. Sayın Bakan ilk görüşmelerinden birini finans kurumları, Türkiye Bankalar Birliği ile yaptı. Aslında belli konularda hem bakanımızla hem de otoriterlerimizle sektörün sorunlarını masaya yatırıyoruz, kendi görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Bugün de çok yapıcı, çok samimi iletişime açık harika bir toplantı oldu. Sayın Bakan çok iyi bir vakit ayırdı. Sektörümüzün temsilcileri tüm konuları tek tek söyledi, kendileri de not aldılar. Finans sektörünün yapısı çok güçlü, yeni programa, makro ekonomik politikalara destek vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakan küresel ekonomiye, yeni ekonomiye nasıl baktıklarını anlattılar. Yeni yapacakları orta vadeli programa yönelik kendi görüşlerini iletip sektörün görüşlerini aldılar. Bankacılık sektörünün aktifi de pasifi de her konu ele alındı." ifadelerini kullandı.