TBB ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: “Bankacılığın tarımın finansmanında önemli bir rol göstermesi kaçınılmazdır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, bakanlık ve Albayrak Medya işbirliğinde düzenlenen "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi" sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Zirvenin açılışında konuşan Alpaslan Çakar, kendi kendine yetebilen, üretim gücünü koruyan ve tedarik zincirlerini kesintisiz yöneten ülkelerin ekonomik dalgalanmalara daha güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. Ekonominin daha güçlü bir yapıya ulaşmasında bankacılık sektörünün çok önemli bir işlevi olduğuna değinen Çakar, Ziraat Bankası olarak tarım, imalat, ihracat, savunma sanayisi, turizm ve enerji başta olmak üzere tüm stratejik sektörleri ülkenin makroekonomik politikalarıyla uyumlu ve güçlü bir şekilde desteklediklerini dile getirdi. Çakar, savunma sanayisi kadar diğer bir kritik alanın da tarım olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Son yıllarda yayınlanan küresel raporlar, tarım sektörünün sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söylüyor. Artan dünya nüfusu, iklim değişikliği, su ve doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskı, tarımın stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. Geldiğimiz noktada, finansal sistem ve özellikle bankacılık sektörünün tarımın finansmanında önemli bir rol göstermesi kaçınılmazdır."

Banka olarak bugün itibarıyla 1 milyonu aşkın müşteriye 895 milyar lira tarımsal kredi kullandırdıkları bilgisini veren Çakar, bankanın tarım sektöründe kullandırdığı kredilerin pazar payının yüzde 70 civarında olduğunu söyledi.

"Tarım ve gıda endüstrisi ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda tarım ve gıda endüstrisinin ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu belirterek, "Tarım ve gıda yalnızca bir sektör değil, stratejik güç alanlarıdır. Gıda arz güvenliği artık sadece ekonomik değil aynı zamanda milli bir sorumluluktur. Bu yüzdendir ki bugün tarım ve gıda endüstrisi üretimi merkeze alan, üreticiyi güçlendiren, gıda arz güvenliğini garanti altına alan, dijital kaynakları koruyan ve verimliği önceliklendiren, dijitalleşmeyi hızlandıran küresel rekabet gücü büyük bir yapı olarak el alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaklaşık 74 milyar dolarlık sektör hacmi ve 186 ülkeye uzanan ihracat ağıyla tarım ve gıdanın Türkiye ekonomisi için taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Tütüncü, bu tabloyu sürdürülebilir kılmanın tarladan sofraya uzanan zincirin her halkasında güçlü bir koordinasyon kurarak, doğal kaynakları koruyan ve katma değer üreten gıda teknolojileriyle desteklenmiş kapsamlı bir tarım ekosistemi yaratmaktan geçtiğini söyledi.

"Devlet etkin şekilde müdahale etmeli"

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de tarımın insanın hayatta kalmasıyla doğrudan ilgili bir sektör olduğunu kaydetti. Canikli, devletin sadece üretim aşamasında değil piyasa fiyatının ya da piyasanın oluşumu aşamasında da tarıma, tarım ürünlerinin tamamına etkin bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini anlattı. Dünyanın her yerinde böyle olduğuna işaret eden Canikli, "Biz de zaman zaman aşırı liberal yaklaşımlar o kadar ileri gidiyor ki, işte söyledim, 2003'e geldiğimizde artık tarım ürünleri tamamen kendi haline bırakılmış ve piyasanın acımasız şartları tarafından belirlenen hale gelmiş. Bakın burada fiyatların optimal olarak piyasada belirlenebilmesi için üreticilerle tüketicilerin sayılarının çok fazla olması gerekir ki hakikaten o zaman yani belirli sayıda kişilerin piyasayı yönlendirme imkanı yok ise fiyatlar piyasada optimal olarak belirlenir" ifadelerini kullandı.

“186 ülkeye 32,6 milyar dolarlık ürün ihraç ettik”

Zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlamalarına değinerek daha fazla, verimli, kaliteli ürün almanın yollarını çalıştıklarını, yatırım yaptıklarını söyledi. Yumaklı, 186 ülkeye yaklaşık 32,6 milyar dolarlık ürün ihracatı olduğunu bildirdi. Üretimin sürdürülebilirliğine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "2024'te üretim planlamasına geçtik. İlk yılını 2025'te yaşadık. Bunu yaparken 'hadi bakalım biz üretim planlamasına geçiyoruz' demedik. Bütün argümanlarımızı, desteklerimizi, kredi sistemlerimizi entegre ettik. Nerede hangi ürünün üretileceğini merkezine suyu koyarak o bölgelerdeki, o illerdeki, o ilçelerdeki üreticilerle, ziraat odalarıyla, üniversitelerle birlikte oluşturduk. Birinci yılını geçtik. Gerçekten iyi sonuçlar aldık. Artık suyu merkeze alan, o üretimin olması gerektiği yerde, olması gerektiği gibi yapılmasına dönük yapmış olduğumuz planlamalar ve destek, kredi, teşvik mekanizmasının bunlarla beraber yönlendirici etkisini de gördük, görüyoruz. Bunları sağlarken üreticilerin de kar edemedikleri veya sürdürülebilir bir gelir elde edemedikleri yerde desteklerin onlara yardımcı olması için desteklerimizi ona göre planladık." Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde son 20 yılda 101 bin projeye 237 milyar lira hibe ve 287 bin yeni istihdam sağladıklarını söyledi.