TBB/Çakar: Bankacılık sektörü olarak KOBİ'lere verdiğimiz kredilerin oranı yüzde 27

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, KOSGEB ve bankalar arasında düzenlenen Refinansman Kefalet Programı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada dünya ekonomisi ve dünyanın çok farklı bir patikadan geçtiğini söyledi.

Çakar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jeopolitik risklerin, belirsizliklerin hüküm sürdüğü özellikle tedarik zincirinin baştan şekillendiği bir ortamdan geçiyoruz. Ülkelerin bu kapsamda kendi üretim desenlerini korumaları, istihdamlarını korumaları özellikle bu dönemde hakikaten çok elzem. Bu paketin hedef kitlesi kim, hedef kitlesi KOBİ'ler. KOBİ'ler bizim ülke ekonominin dinamiğini veya bir ülkedeki ekonominin temel dinamiğini oluşturan firmalardır. Bizim ülkenin istihdamının yüzde 70'i KOBİ'ler üzerinden gerçekleşiyor. İhracatımızın yüzde 40'ı hatta daha fazlası KOBİ'ler üzerinden gerçekleşiyor. 'Hedef kitlenin bir alt bileşeni nedir?' diye baktığımız da o da imalat sanayi. İmalat sanayi özellikle tedarik zincirinin yeniden şekillendiği bir dönemde imalat sanayini korumak bir ülkelerin gelecekte, rekabette ve dünya pazarında yer edinmeleri için çok değerli temel kavramlar."

KOBİ'lerin yerel kalkınmanın, istihdamın, özellikle inovasyonun ve girişimcinin temel merkezleri olduğunu belirten Çakar, "Aynı zamanda büyük kurumsallarla bireyler arasındaki trafiği de yöneten merkezlerdir. Yani büyük kurumsalların ana tedarikçileridirler. Dolayısıyla KOBİ'leri koruduğunuzda aslında kendi ekonominizin bel kemiğini korumuş oluyorsunuz. Bugün itibariyle bankacılık sektörü olarak KOBİ'lere verdiğimiz kredilerin oranı yüzde 27. Her geçen gün artıyor. İmalat sanayilerine verdiğimiz kredilere bakıldığında Türk bankacılık sektörünün yaklaşık 23 buçuk trilyon lira kredisi var, bunun yüzde 32'sini biz imalat sanayisine vermişiz. İmalat sanayi bizim için en önemli sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bankacılık sektörü, finans sektörü olarak bizim için temel öncelik alanları tabi ki yatırım, üretim, istihdamın temel kaynağı olan KOBİ'ler ve özelde de imalat sanayi." dedi.

Çakar, KGF ve KOSGEB ile çok zaman işbirliği yaptıklarına değinerek, bu kurumların özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler için çok değerli kurumlar olduğunu vurguladı.

Konjektürel ekonomilerin konjektürel olarak sıkıntıya girdiği dönemlerde, bölgesel kalkınmanın gerektiği dönemlerde ya da sektörel desteklerin gerektiği dönemlerde, KGF'nin çok hayati önem arz ettiğine işaret eden Çakar, "Özellikle krebilite açısından gri alanlarda kalan müşterilerin finansmana erişimi açısından ve bizim rahatlatılmamız açısından hakikaten çok önemli. Evet, biz reel sektörü ana paydaşımız olarak görüyoruz. Bir uçağın 2 kanadı gibi. Finans sektörü ve reel sektör. Biz ikimiz ancak beraber uçabiliriz. Birbirimizi destekleyerek büyüyebiliriz. Bu kapsamda hakikaten KGF ve KOSGEB bu anlamda bizim için de çok değerli." ifadelerini kullandı.

Çakar, programın mevcut finansal koşullarda bir nefes olacağını vurgulayarak, "Bu aslında yeniden nakit akışlarına uygun nefes alma işlemi. O anlamda bizim açımızdan da çok değerlidir çünkü bunlar tüzel kişiler, her insan gibi belirli dönemlerde hastalanabilirler, farklı sıkıntılar yaşayabilirler, o anda onların yanında olmak çok önemli. Biz finans sektörü olarak reel sektörün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu talimat geldiğinde biz gerçekten bunu çok önemsedik, bu anlamda KGF ve KOSGEB ile çok ciddi işbirliği yaptık ve bu ürün gerçekleşmiş oldu. Paketin bütün reel sektörümüze, finans sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"Bu programla KOBİ'lerimizin yanında olduğunu göstermektesiniz"

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise konuşmasında bugün ihracatçı KOBİ'lerin mevcut finansal yüklerini daha sağlıklı koşullarda yönetmelerini imkan tanıyan Kredi Finansman Kefalet Programı'nın lansmanı için bir araya geldiklerini belirterek, özel bir programı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özegen, şöyle devam etti:

"Finansman ve kefalet mekanizmalarına ilişkin sahada zaman zaman hepimiz aldığımız bazı eleştiriler var. Nedir bunlar, 'ihtiyaç sahibi firmalarımız yeterince finansmana erişemiyor, faydalanamıyor' gibi. Algı böyle. Aslında bankalarımızla konuştuğumuzda tablo rakamlar üzerinde böyle değil. Ama sahada haklı olarak iş insanları hep daha fazlasını, daha ziyadesini istedikleri içinde siz de biz de sahaya gittiğimiz zaman, eminim kıymetli bankalarımızın genel müdürleri de hep aynı soruyla karşılaşıyorlar."

Bakan Kacır'ın göreve geldiğinden beri bakanlıktaki bir çok yeni projeye hayat verip, yeni bir ufuk açtığını ifade eden Özegen, "İşletmelerimizin şimdi de bir can suyu mertebesinde de olsa vizyonunuzla yeni programı paydaşlarımızla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eleştirilerin haksız olduğunu aslında bu programla bir kez daha görmüş olacağız. Yani bu programla söylendiği gibi sadece 'tuzu kuruların' değil, ayakta kalma mücadelesi veren, samimi bir şekilde üretmek isteyen, katma değer yaratmak isteyen, ülkenin kalkınmasına katkı sunmak isteyen tüm gerçek ihtiyaç sahibi firmalarımızın yanında olduğunu, KOBİ'lerimizin yanında olduğunuzu göstermektesiniz." diye konuştu.

Özegen, Çin ile Avrupa arasında üretim üssü olan Türkiye'nin bu noktaya ulaşmasındaki en büyük payın imalatçı KOBİ'lerin olduğunu bildirerek, "Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, bugün dünyadaki değişimi okuyarak yeni sürece sayın bakanımızın liderliğinde yeni bir sanayi politikasıyla yürüyor olması önümüzdeki günlerde ülkemizi daha rekabetçi, daha sürdürülebilir bir sanayiye kavuşturmada önemli bir fırsat oluşturacaktır. Dolayısıyla KOBİ'lerimize böyle bir fırsat verdiğiniz için ben iş dünyası adına da teşekkür ediyorum." dedi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da konuşmasında Bakan Kacır ile bir konuşmasını hatırlatarak, "2024 yılının başıydı. Sayın Bakanıma dedim ki, 'Sayın bakanım bizim ne yapmamız gerekiyor, vizyonumuz nedir, ona göre biz koşalım' kendisinin ilk söylediği şey şuydu, 'Sahada bir KOSGEB istiyorum, sahada olalım. İkincisi de bizim azımızı çoklamamız lazım. Yani KOSGEB'in destek bütçesi 7 milyar liralık bir bütçe, bunu bizim çoklamamız lazım, daha etkin mekanizmalar kurmamız lazım' Aslında bugün 2 yılın sonunda bu destek dönüşümünü, destekle ve dönüştür mottomuzun en önemli adımını da aslında bu vesileyle tamamlamış oluyoruz. Böylelikle finansal kuruluşlarımızı, bankalarımızı, Kredi Garanti Fonunu, çok etkin bir birliktelikle azımızı aslında hep beraber çokluyoruz." ifadelerini kullandı.