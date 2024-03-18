TBB'den 'faiz artırma talimatı' iddialarına yönelik açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı iddalara ilişkin açıklama yaptı. TBB'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nın 12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği ve bu toplantıda 'faiz artırım talimatı' verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde verilen mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya gelmişlerdir.

İftar yemeği, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Sayın Barış Yarkadaş’ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakanının iftara katılan bankacılara “faiz artırma talimatı” verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır.

Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir."