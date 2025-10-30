  1. Ekonomim
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları görüşmeleri başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı
Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı komisyonda milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.

