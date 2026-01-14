TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu raporlarını görüşmek üzere toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

"TVF'nin finansman işlemlerinin hiçbirisinde hazine garantisi bulunmamaktadır"

Ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, yıl içerisinde alınan aksiyon ve önlemleri paylaşarak, "Bu çerçevede Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini satın almak için 2022'de kullandığı kredilere finansman sürecini başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Bu süreçte 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenerek toplamda 150 milyon dolar üzerinde faiz tasarrufu sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıl Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarında yine gündeme getirilen bir diğer başlık da Türkiye Varlık Fonu'nun borçlanma işlemlerinde hazine garantisi kullanılmaması hususudur. Bu kapsamda da ifade etmek isterim ki Türkiye Varlık Fonu tarafından 14 Mart 2025 tarihinde hazine garantisi bulunmayan sendikasyon kredisi anlaşması başarıyla tamamlanmıştır. Bu işlem itibarıyla Türkiye Varlık Fonu'nun finansman işlemlerin hiçbirisinde teminat veya hazine garantisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"TVF küresel gelişmeleri takip etmektedir"

TVF'nin kuruluş amacıyla ilgili bilgiler veren Ermut, "Bu kapsamda küresel ölçekte güncel rakamlarla yaklaşık 15 trilyon ABD doları büyüklüğündeki varlığı yöneten ulusal varlık fonlarının kuruluş amaçlarına ve faaliyet alanlarına dair kısaca bilgi vermek isterim. Ulusal varlık fonları uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla kurulan ve ülke stratejilerine uygun şekilde yatırım yapan kurumlardır. Kaynakları açısından varlık fonlarını incelediğimizde de literatürde iki farklı yaklaşımla karşılaşmaktayız. İlki, ülkelerindeki değerli ve potansiyel vadeden varlıklara dayalı fonlar ve yine ülkelerindeki doğal kaynak gelirleri ve cari fazladan elde edilen gelirlere dayalı fonlar. Türkiye Varlık Fonu kaynak yapısı itibarıyla bu sınıflandırma içerisinde ülkelerindeki değerli ve potansiyel vadeden varlıklara dayalı ulusal varlık fonları arasında yer almaktadır. Türkiye Varlık Fonu olarak küresel anlamda varlık fonlarıyla ilgili güncel gelişmeleri de bir yandan takip etmekteyiz. Burada özellikle şu konunun altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Son birkaç yıl ulusal varlık fonları ekosistemi açısından dikkat çekici gelişmelere sahne olmuştur. Bu kapsamda farklı ekonomik yapılara sahip ülkeler tarafından yeni ulusal varlık fonlarının kuruluşları ilan edilmiştir" diye konuştu.

'TVF kuruluşundan bu yana 18 milyar ABD doları tutarında yatırım yaptı'

Ermut, TVF'nin ülke menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve 2025 yılı itibariyle 7 farklı sektörde 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunduğunu kaydetti. Ermut, "Burada Türkiye Varlık Fonunun kurulduğu günden itibaren portföyünde yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerde katma değer oluşturduğunu ve gerçekleştirdiği iş ve işlemler sayesinde portföyünü büyüttüğünün özellikle altını çizmek isterim. Bu çerçevede, Türkiye Varlık Fonumuz kuruluşundan bu yana yapmış olduğu sermaye artışları, birleşme ve Patın alma işlemleri ve sıfırdan yatırımlarla toplam 18 milyar ABD doları tutarında yeni yatırım gerçekleştirmiştir. Ülkemiz açısından stratejik alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu sürdürülebilir yatırımlar ve stratejik işlemler sayesinde sağlam bir bilanço ve sağlıklı bir nakit akışıyla güçlü bir yapıya kavuşmuştur. 31 Aralık 2024 itibarıyla sona eren faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar 15 Ağustos 2025 tarihinde bağımsız denetçi tarafından onaylanmıştır. Konsolide mali raporlara göre Türkiye Varlık Fonu varlıklara değer katma hedefi doğrultusunda önemli bir büyüme kaydetmiş, toplam varlıklar 2023 yılı sonunda 9,4 trilyon TL seviyesinden yaklaşık yüzde 36 artışla 12,7 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Yine aynı dönemde dolar bazında varlık büyüklüğü de 318 milyar dolardan 360 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

'Toplam hasilatta yüzde 72'lik bir büyüme olduğu görülmekte'

TVF'nin ulusal varlık fonları sıralamasında ilk 10 sıraya girdiğini kaydeden Ermut, "Diğer taraftan konsolide verilere bakıldığında toplam hasılatta yaklaşık olarak yüzde 72'lik bir büyüme olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak, konsolide net dönem karı da 321 milyar TL'den 371 milyar TL'ye yükselmiştir. Burunla birlikte, 2023 yılında 535 milyar TL olarak gerçekleşen, 'Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar' 2024 yılında yüzde 57'lik bir artışla 839 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış dolar bazında ise yaklaşık yüzde 14'e tekabül etmektedir. Fonun öz kaynakları incelendiğinde, konsolide öz kaynakların 1,5 trilyon TL'den 2 trilyon TL'ye ulaştığı ve öz kaynakların her geçen yıl daha da güçlendiği görülmektedir. Bu vesileyle Fonun her yıl önemli bir büyüme kaydettiğini ve birçok sektörde öncü faaliyetler göstererek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını tekrar vurgulamak isteriz" değerlendirmesinde bulundu.

Ermut ayrıca TVF'nin etkinlikleri artırdığını ve uluslararası piyasalardaki güven ve kredisinin güçlendirildiğini söyledi.