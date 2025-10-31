TBMM'nin 2026 bütçesi 27 milyar 235 milyon 264 bin TL olarak belirlendi

Besti KARALAR - ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, 2026 Meclis ve bağlı kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere toplandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyonu Meclis bütçesi ile ilgili sunum yaptı.

TBMM’nin 2026 yılı bütçe teklifi 27 milyar 235 milyon 264 bin TL oldu

Yasama faaliyetleri hakkında da komisyona bilgi veren Kurtulmuş, “TBMM Başkanlığına 28. Yasama Döneminde; 3 bin 340 kanun teklifi sunulmuştur. Genel Kurul gündemine giren 202 kanun teklifinden 110’u kanunlaşmıştır. Halihazırda 100 kanun teklifi Genel Kurul gündemindedir. 3 bin 121 kanun teklifi ilgili komisyonlardadır” dedi.

Dokunulmazlık dosyaları

TBMM Başkanı kurtulmuş, milletvekili dokunulmazlık dosyalarına ilişkin, “8 bin 692’si geçen dönemden intikal edenler olmak üzere 28. Yasama Döneminde Karma Komisyona havale edilen tezkere sayısı 941 olmuştur. Dosyaların tamamı Karma Komisyonda olup Genel Kurul gündeminde yer alan bir dokunulmazlık dosyası bulunmamaktadır” bilgileri paylaştı.

Genel Kurul bin 991 saat çalıştı

28. Yasama Döneminde; Genel Kurul’da, 257 birleşim ve bin 214 oturum gerçekleştirildiğini aktaran Kurtulmuş, “Bin 991 saat 41 dakika çalışma yapılmış ve 80 bin 477 sayfa tutanak tutulmuştur. İhtisas ve Meclis Araştırması Komisyonlarında, bin 908 saat 4 dakika çalışılmış ve 68 bin 537 sayfa tutanak tutulmuştur. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, 69 saat 53 dakika çalışılmış ve 3 bin 495 sayfa tutanak tutulmuştur” diye konuştu.

Tasarruf tedbirleri

Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğunu anlatan Kurtulmuş, “Led aydınlatma, yağmur suyu hasadı ile gri su geri kazanım ve 20 adet araç şarj istasyonu kurulum projeleri gerçekleştirilmiştir. Karbon ayak izi ölçüm yazılımı ve otomasyon sistemi devreye alınmıştır. Bu çalışmalar sayesinde; 196 bin kilovat saat elektrik, 2 bin 76 ton su, 23 bin metreküp doğal gaz ve 40 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlanmıştır. Kurulması planlanmış olan yeni güneş enerjisi sistemleri sayesinde ilave olarak yıllık 750 bin kilovat saat elektrik üretimi planlanmaktadır” dedi.

Meclis’te check-up hizmeti başladı

Meclis Hastanesinde 25’i uzman doktor, beşi diş hekimi, 30’u yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 120 kişilik kadro ile hizmet verildiğini belirten Kurtulmuş, "Hastanemizde bir yenilik olarak check-up hizmeti verilmeye başlanmıştır” dedi.

Kurtulmuş’tan "içtüzük" değişikliği mesajı

Meclis'in, farklı fikirlerin uzlaşı ürettiği yer olduğuna vurgu yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Fikir ayrılığı demokrasinin doğasıdır; ancak TBMM, o farklılıkların içinde millet olma iradesini diri tutuyor. Bu anlayışla, Meclisin işleyişini daha verimli hale getirmek amacıyla yapılmasını tartıştığımız içtüzük değişikliklerini son derece kıymetli buluyorum. Bu doğrultuda sizlerin katkısı, Meclis Başkanlığı olarak bizim için çok değerlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; adaletin, ortak aklın ve kamu vicdanının merkezidir. Meclis çatısı altındaki her emek, milletimizin tarihî yürüyüşündeki adımlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak halkın sesi, milletin vicdanı ve adaletin sözcüsü olmaya devam edeceğiz.”