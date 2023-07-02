TBMM'yi yoğun gündem bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 4 Temmuz Salı günü açılacak. Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması en önemli günden maddeleri arasında bulunuyor.

En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme torba yasada sunulacak.

Kira artışına yüzde 25 sınırı

Meclis’in ilk işlerinden birisinin kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde, bayramdan sonra yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin Meclis’in ilk işlerinden olacağını belirtmişti. 1 Temmuz 2023 itibarıyla sona eren uygulamanın 2 Temmuz 2024’e kadar uzatılacağı açıklanmıştı.

Anayasa değişikliği

Meclis’in öne çıkan konuları arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliği maddelerinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak.