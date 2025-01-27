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TBYD Başkanı duyurdu! Bir içki grubu daha zamlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Laella içki grubuna zam geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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TBYD Başkanı duyurdu! Bir içki grubu daha zamlandı
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Yapılan zam sonrası Laella grubunda bulunan ürünlerin fiyatları dikkatleri üzerine çekti. Dündar’ın aktardığına göre, zamlı fiyatlarla grubun en uygun içkisi 395 TL’den başlarken, en pahalı içki fiyatı ise 15 bin TL’ye kadar yükseldi.

Yeni zamlı fiyat listesi yayımlandı

TBYD Başkanı, Laella grubuna gelen zam haberini paylaştığı tabloya, “Bir alkol gurubuna daha #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor” notunu düştü.

Laella grubuna gelen zamla birlikte;

En ucuz alkol 395 TL, en pahalısı ise 15.000 TL oldu.

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