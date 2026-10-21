TCDD 166 daimi işçi alacak: Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

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TCDD Taşımacılık, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 166 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İşe alım sürecinin, kamu kurumlarında işçi istihdamına ilişkin yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Başvuru süreci 21 Ekim 2026’da başladı; son başvuru tarihi ise 26 Ekim 2026 olarak açıklandı.

İlanda, alınacak işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacağı belirtildi. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listedeki işyerleri arasından yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabilecek.

TCDD taşımacılık personel alımında başvuru şartları belli oldu

Başvuru yapacak adaylarda ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olma şartı aranacak. Ayrıca ilanda, alım için erkek aday olma şartının bulunduğu ifade edildi.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması; yani askerlik hizmetini yapmış, tecilli ya da muaf durumda olması gerekiyor.

Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresleri dikkate alınacak. İlanda belirtilen eğitim düzeyine, ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak da zorunlu şartlar arasında yer alıyor.

TCDD Taşımacılık, kamu kurumlarından disiplin mevzuatı kapsamında ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvurularının kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca adayların belirli suçlardan mahkûm olmamış olması gerekiyor.

Yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacak; yapılmış atamalar ise iptal edilecek. Yerleştirildiği kadronun şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar da göreve başlatılmayacak.

Başarısız olanların sözleşmesi feshedilecek

İşe alınacak personel için deneme süresi 4 ay olacak. Bu süreçte başarısız olduğu değerlendirilenlerin iş sözleşmesi, bildirim süresi beklenmeden ve tazminatsız olarak feshedilebilecek.

Adaylar, gece çalışması ve vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılacak. Ayrıca görevini sürekli yapmasına engel bedensel, zihinsel ya da ruhsal sağlık sorunu bulunmadığını ve tehlikeli işler sınıfında yer alan işlerde çalışabileceğini belgelemek zorunda olacak.