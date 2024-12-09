TCDD 49 personel alımı için ilan yayınladı

Resmi Gazete'de TCDD işe alım ilanı yayımlandı. İlana göre 47 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzakyol birinci zabitinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işe alınacağı duyuruldu.

47 operatör alımı işyeri ve okul bölümleri

Kocaeli (6), Ankara (9), İzmir (6), Sivas (7), Malatya (7), Adana (7) Afyonkarahisar (5) adayların ilgili işe başvurmaları için; "Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi,

Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektrik, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Makine, İş Makineleri, Makine Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Termik Santral Makineleri Tesviye Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Makine Motor, Motor, Motor Otomotiv, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Metep, Otomotiv Tasarım ve İmalat" meslek yüksek okulu bölümleri mezunları olması gerekiyor.

2 uzakyol birinci zabiti alımı ise Bitlis iline gerçekleştirilecek.