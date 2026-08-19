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TCDD, 7 ana hat treninin yemekli vagonlarının işletme hakkı için ihaleye çıkacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 7 ana hatta hizmet veren trenlerin yemekli vagonlarının iki yıllığına kiralama yoluyla işletilmesi işi için ihaleye çıkacak.

Haber Merkezi
AA
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TCDD, 7 ana hat treninin yemekli vagonlarının işletme hakkı için ihaleye çıkacak
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TCDD Taşımacılık AŞ'nin konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Ankara", "Güney", "Van Gölü", "Doğu", "4 Eylül Mavi", "İzmir Mavi" ve "Konya Mavi" ekspreslerinde hizmet veren yemekli vagonların iki yıllığına kiralama yoluyla işletilmesi işi için ihale gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yerli isteklilerden "kapalı zarf usulü" alınacak teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ İhale Komisyonu Başkanlığına, 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'a kadar sunulabilecek.

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