  3. TCDD 780 işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 780 işçi alımı hangi branşlarda var?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), merakla beklenen 780 işçi alımı açıklamasını Resmî Gazete’de paylaştı. Ülke çapında farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek istihdamlar, kura ve sözlü sınav usulüyle yapılacak. Peki TCDD 780 işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 780 işçi alımı hangi branşlarda var?

TCDD 780 işçi alımı başvuruları başladı mı? Demiryollarında çalışmayı arzu eden binlerce aday adına mühim bir olanak tanıyan bu aşamada, “Başvurular başladı mı?”, “Hangi branşlarda alım yapılacak?” soruları gündeme taşındı. İşte TCDD işçi alımına dair bütün ayrıntılar…

TCDD 780 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Tüm iş gücü talepleri, 21 Kasım’a kadar İŞKUR’un resmî web adresi vasıtasıyla yayımlanacak. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular yine 21 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

TCDD 780 işçi alımı nasıl yapılacak?

Resmî açıklama kapsamında TCDD, 346 işçiyi noter huzurunda kura çekimiyle, 434 işçiyi ise sözlü sınav yöntemiyle işe alım yapacak. Alımlar, TCDD’nin Türkiye genelindeki iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleşecek.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Sözlü sınav ile işe alınacak kadrolar şu şekilde:

Demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü

Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörü

Tren teşkil işçisi

Bu pozisyonlar, nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak belirlenmiş durumda.

İŞKUR tarafından TCDD’ye bildirilecek nihai aday listelerinin ardından;

Evrak teslim tarihleri,

Sözlü sınav yeri ve zamanı,

Kura çekim tarihi,

Sonuç duyuruları

TCDD’nin resmî sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek pozisyonlar için  “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfında bulunduğu için yalnızca erkek adaylar başvuru gerçekleştirebilecek. Totalde 780 kişilik istihdam yaratacak söz konusu alım, demiryolu ekosisteminde görev almak isteyen adaylar adına büyük bir olanak sağlıyor. Bütün gelişmeler ve ayrıntılar TCDD’nin resmî internet sitesinde yayımlanmayı sürdürecek

