TCDD Taşımacılık 132 makinist işçi alacak

TCDD Taşımacılık AŞ, farklı iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 132 tren makinisti istihdam edeceğini duyurdu. İşçi alımına başvurmak isteyen adaylar, 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yayımlanan iş gücü ilanı doğrultusunda gerçekleştirecek. Başvuruda, ilanda belirtilen son başvuru tarihi esas alınacak. Bu nedenle adayların, ilgili eğitim programlarından son başvuru tarihine kadar mezun olmuş olmaları gerekiyor.

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İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai listede yer alan adaylar, gerekli belgelerini 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde şahsen teslim edecek. Evrakları uygun bulunan adaylar aynı gün sözlü sınava alınacak.

Başvuru sürecine ilişkin duyurular TCDD Taşımacılık AŞ’nin resmi internet sitesinden izlenecek. TCDD Taşımacılık AŞ, sürece ilişkin duyuru ve gelişmelerin kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacağını bildirdi. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacağı için başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.