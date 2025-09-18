TCDD’nin hazine borcu 5,7 milyar TL’ye çıktı!

1 Mayıs 2013’te yürürlüğe giren “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu” ile birlikte TCDD’nin yapısı değiştirildi ve kurum ikiye ayrıldı. Bu kapsamda, 14 Haziran 2016’da TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyetlerine başladı.

"2025 yılında da katlanarak arttı"

BirGün’de yer alan habere göre, TCDD’nin Hazine’ye olan borcu 2016 yılında 1 milyar 600 milyon 773 bin TL iken, 2024 sonunda 4 milyar 733 milyon 197 bin TL’ye yükseldiği bildirildi. Kurumun borcu 2025 yılında da katlanarak arttı. Bu yılın ilk ayını 4 milyar 790 milyon 272 bin TL borç ile kapatan kurumun toplam Hazine borcu, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 5 milyar 762 milyon 707 bin TL olarak gerçekleşti.