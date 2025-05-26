TCDD’nin Hazine’ye olan borcu 5,5 milyar TL’ye ulaştı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) mali dengelerindeki bozulma 2025 yılında da devam etti. 2024 yılını 4,7 milyar TL borçla kapatan kurum, 2025’in ilk dört ayında Hazine’ye olan borcunu 828,6 milyon TL artırarak toplam borcunu 5 milyar 561 milyon 806 bin TL’ye çıkardı. 2016’da 1,6 milyar TL olan borç, 2025’te 5,5 milyar TL’yi aştı

TCDD’nin yıllara göre Hazine borcu şöyle açıklandı:

2016: 1 milyar 600 milyon TL

2018: 2 milyar 386 milyon TL

2020: 3 milyar 369 milyon TL

2024: 4 milyar 733 milyon TL

2025 (Nisan sonu): 5 milyar 561 milyon TL

2024’te 36,5 milyar TL zarar ettiği belirtilen TCDD’nin, 2010-2025 döneminde ihalesiz gerçekleştirdiği alımların sayısı ve maliyeti de dikkat çekiyor. Bu dönemde 7,5 milyar TL tutarında 576 bin alımın, doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı kaydedildi.

"TCDD borç batağında"

BirGün'ün aktardığına göre, CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetin en önemli kurumlarından biri olan TCDD, AKP’nin elinde her yıl zarar eden bir kuruma dönüştü. Tek misyonu eşe dosta ihaleler dağıtmak ve makam sağlamak olan AKP, liyakatsiz kadrolaşmalar ile TCDD’yi de borç batağına batırdı.”

"TCDD’nin hem itibarını hem de güvenilirliğini yerle bir etti"

Karasu ayrıca, TCDD Genel Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra ticarete atıldığını söylediği İsa Apaydın’ın aldığı ihaleleri, Sivas YHT hattında yaşanan toprak kaymalarını, İzmir-Ankara hattında süren inşaatı ve Çorlu ile Pamukova tren kazalarını hatırlattı: “Ulaştırma Bakanlığı’nda 21/b ile kapalı kapılar ardında verilen ihaleler devam ediyor. Bu iktidar TCDD’nin hem itibarını hem de güvenilirliğini yerle bir etti.”