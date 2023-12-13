TCDD'nin Kocaeli'deki taşınmazı ihaleyle satılacak

TCDD Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kalburcu Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Arsa niteliğindeki parsele ilişkin satış ihalesi, kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle yapılacak.

Söz konusu ihale için geçici teminat tutarı 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Son teklifin 28 Aralık saat 14.00'e kadar verilebileceği ihale, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda 28 Aralık saat 14.30'da gerçekleştirilecek.