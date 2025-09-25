TCDD'nin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir taşınmazı satılacak
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmaz satışa çıkarıldı.
TCDD'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde bulunan 462,8 metrekarelik taşınmazın satışı, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.
Satış ihalesinde teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne kapalı zarfla elden teslim edilecek.
Geçici teminat bedeli 100 bin lira olarak belirlenen ihalede, gerek görülmesi halinde pazarlık görüşmelerine katılan istekliler arasında açık artırma yapılabilecek.
Son tekliflerin 9 Ekim saat 14.00'e kadar alınacağı ihale, aynı gün saat 14.30'da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servisi Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.