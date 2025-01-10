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TCMB, iki ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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TCMB, iki ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti
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TCMB'nin D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödeme ve elektronik para ihracı

Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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