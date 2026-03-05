TCMB, 20 milyar TL likidite senedi ihalesi açtı
TCMB, 20 milyar TL’lik likidite senedi ihalesi düzenleyecek. Teklifler 11:45’e kadar alınacak, valör 6 Mart 2026 olacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), likidite senedi ihalesi açtı. TCMB, 05 Mart 2026 tarihinde 20 milyar TL tutarında Likidite Senedi ihraç ihalesi gerçekleştirecek. İhale geleneksel yöntemle yapılacak ve teklif verme süresi 11:45:00'te sona erecek.
İhale kapsamında işlem görecek kıymetin ISIN kodu TRM070426T14 olarak belirlendi. Valör tarihi ise 06 Mart 2026 olarak açıklanırken, teklif iletimi IHS, TEL aracılığıyla yapılabilecek.