TCMB 3 ay sonra repo fonlama miktarını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağladığı tutarı üç ay sonra ilk kez bugün artırdı.

TCMB bugün miktar yöntemiyle açtığı 8 Mart vadeli repo ihalesinde yüzde 45 politika faizinden 10 milyar TL verdi; teklif 41.5 milyar TL oldu.

TCMB'nin 4 Aralık 2023'ten beri repo ihalelerinde günlük miktar 1 milyar TL. TCMB'nin repo fonlamasında vadesi gelmemiş toplam tutar 5 milyar TL ile fonlamanın oldukça sınırlı bir bölümünü oluşturuyor.

TCMB'nin bankacılık sistemini TL fonlamasının neredeyse tamamını swap ile yapıyor. Lokal bankalarla yapılan swapların vadesi gelmemiş olanlarının toplamı dün itibarıyla yaklaşık 44 milyar dolar.

Reuters'da dün yayımlanan bir haberde TL likiditesinin Merkez Bankası'nın yeniden açık piyasa işlemlerine ağırlık verebileceği bir yapıya doğru ilerlediğine dikkat çekilmişti.