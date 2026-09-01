TCMB açıkladı: Eylül ayı azami kredi kartı faiz oranları belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını 1 Eylül 2026 itibarıyla güncelledi. Yeni dönemde oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmazken, kredi kartı faizleri ağustos ayındaki seviyelerini korudu.

TCMB’nin tablosu ayrıca kredi kartı faizlerinin 2026 yılının başından bu yana aynı seviyelerde tutulduğunu gösteriyor. Ocak ayından eylüle kadar referans oran ve TL kredi kartlarına uygulanan azami faiz oranlarında değişiklik bulunmuyor

Borç tutarına göre aylık faizler belli oldu

Kredi kartı alışveriş borçlarında uygulanabilecek aylık azami akdi faiz, dönem borcunun büyüklüğüne göre belirlenmeye devam ediyor. Dönem borcu 30 bin TL’nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25 olacak.

Bu gruptaki azami gecikme faizi ise yüzde 3,55 seviyesinde kalacak. Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanmaya devam edecek. Bu borç grubunda aylık azami gecikme faizi ise yüzde 4,05 olacak.

Dönem borcu 180 bin TL’nin üzerinde bulunan kredi kartlarında azami aylık akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 seviyesinde kaldı.

TCMB’nin düzenlemesine göre kurumsal kredi kartlarında dönem borcunun büyüklüğüne bakılmaksızın aynı oranlar uygulanıyor. Dolayısıyla kurumsal kredi kartlarında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 olarak devam ediyor.

Eylül ayı faiz oranları belli oldu

Kredi kartından gerçekleştirilen nakit çekim ve kullanım işlemlerinde de eylül ayında değişiklik yok. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanacak. Aynı üst sınırlar kredili mevduat hesapları (KMH) için de geçerli.