TCMB açıkladı: Piyasa Katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Mayıs 2026 verileri, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcının yanıtlarıyla değerlendirildi.

Yıl sonu beklentiler yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 olurken, bu anket döneminde yüzde 23,8, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02’den bu anket döneminde yüzde 18,43’e çıktı.

Piyasa Katılımcıları Anketi toplu sonuçlarına göre 5 yıl sonrasında enflasyon beklentisi de yüzde 11,86 olurken, tek hane gerçekleşmesi beklentilere giremedi.

Faiz beklentileri değişmedi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 oldu. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL'de beklentilede yükseliş

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 51,23 TL’den 51,57 TL’ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53,62 TL olurken, bu anket döneminde 54,69 TL oldu.

Büyüme beklentileri geriledi

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 olurken, bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 oldu.

Enflasyon beklentilerinde ağırlık nerede?

2026 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,60 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 45,20 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 41,27’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 28,57’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

2026 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,92 olasılıkla yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 47,79 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 20,20 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,04‘ünün beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 49,12‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 24,56‘sının beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında oldu.