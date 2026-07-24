TCMB açıkladı: Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak yüzde 23,95'e yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 32,50'ye, hanehalkı için ise 1,19 puan düşüşle yüzde 44,94'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı, bir önceki aya göre 1,93 puan artarak yüzde 17,63 oldu.

Beklentiler arasında 21 puanlık fark

Temmuz verileri, farklı kesimlerin enflasyon beklentileri arasındaki farkın sürdüğünü gösterdi.

En düşük beklentiye sahip piyasa katılımcıları ile en yüksek beklentiye sahip hanehalkı arasında yaklaşık 21 puanlık fark oluştu.