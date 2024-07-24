TCMB açıkladı: Suudi Arabistan ile depo alım işlemi sonlandırıldı
Merkez Bankası, dış yükümlülüklerde 7 milyar dolar iyileşme sağlandığını belirtirken, "2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" şeklinde açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" olarak belirtildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirmektedir.
Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır.
Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır."