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TCMB açıkladı: Suudi Arabistan ile depo alım işlemi sonlandırıldı

Merkez Bankası, dış yükümlülüklerde 7 milyar dolar iyileşme sağlandığını belirtirken, "2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" şeklinde açıkladı.

Haber Merkezi
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TCMB açıkladı: Suudi Arabistan ile depo alım işlemi sonlandırıldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" olarak belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirmektedir.

Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır.

Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır."

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