TCMB açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre kısa vadeli dış borç stoku, önceki aya kıyasla 25 milyon dolar artarak 176,6 milyar dolara ulaştı. Vadesine bir yıl veya daha az süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre dış borç stoku ise 243,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankaların kısa vadeli dış borcu ağustosta 76,3 milyar dolara geriledi

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta aylık yüzde 1,6 azalarak 76,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 3 azalışla 9,2 milyar dolara, yurt dışı banka mevduatı yüzde 0,1 düşüşle 19,7 milyar dolara indi.

Banka hariç mevduat yükümlülükleri yüzde 1,7 artarak 22 milyar dolara yükselirken, Türk lirası cinsinden mevduat yükümlülükleri yüzde 4,8 azalarak 25,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu 74,6 milyar dolara çıktı

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 74,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde ticari krediler yüzde 0,8 azalarak 64,5 milyar dolara gerilerken, nakit krediler yüzde 6,6 artışla 10 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli dış borçta doların payı yüzde 34 oldu

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunda ABD dolarının payı yüzde 34 olarak gerçekleşti. Euro yüzde 27,1, Türk lirası yüzde 25,6, diğer döviz cinsleri ise yüzde 13,3 pay aldı.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunun alt bileşenlerinde mevduat yükümlülükleri 67 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 75,1 milyar dolara geriledi.