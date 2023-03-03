TCMB altın almaya devam ediyor

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, merkez bankaları altınla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

WGC, Ocak ayında merkez bankalarının aylık yüzde 16 artışla 31 ton altın satın aldığını açıkladı.

WGC kıdemli analisti Krishan Gopaul, "Bu aynı zamanda, arka arkaya son on aydır net alımların gerçekleştiği bildirilen 20-60 ton aralığındaydı" diye yazdı.

Gerçekleşen satın alımları, Türkiye, Çin ve Kazakistan olmak üzere üç merkez bankası tarafından gerçekleştirildi.

2022'de en büyük resmi altın alıcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ydı. Çin ise yıl sonuna doğru agresif bir şekilde altın alımlarını arttırmıştı.

2023 Ocak ayında Türkiye, 23 ton altın alarak toplam altın rezervini 565 tona çıkardı.

Çin, Kasım ve Aralık aylarında bildirilen 62 tona ek olarak Ocak ayında 15 ton altın satın aldı. Bu, Çin'in toplam altın rezervlerini 2.025 tona çıkardı.

Kazakistan merkez bankası 4 ton altın ekleyerek toplam rezervlerini 356 tona çıkardı.