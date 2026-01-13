TCMB analizi: Dijital yatırım yapan firmalar krizi daha kolay atlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Kriz Ortamında Dijital Rönesans: Dijitalleşmenin Pandemi Döneminde Firma Performansına Etkisi" başlıklı bir çalışma yayımladı.

Çalışmanın özet bölümünde yer alan değerlendirmede bulgular şu şekilde açıklandı:

"Çalışma, pandemi öncesinde gerçekleştirilen dijitalleşme yatırımlarının pandemi döneminde firma performansı üzerindeki etkilerini Türkiye verileri kullanarak incelemektedir.

Analizde, pandemi öncesinde dijital teknolojileri benimseyen firmalar ile benimsemeyen firmalar karşılaştırılmakta; bu amaçla kaba eşleştirme (coarsened exact matching) ve farkların farkı (difference-in-differences) yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk katkısı, firma düzeyinde geliştirilen ve firmalar arası ticaret verileri kullanılarak oluşturulan özgün bir dijitalleşme endeksidir. Bulgular, daha fazla dijitalleşen firmaların, varlıklar, satışlar, istihdam, kârlılık ve ihracat payları gibi temel göstergelerde diğer firmalara kıyasla daha iyi performans sergilediğini ortaya koymaktadır. Daha fazla dijitalleşen firmaların reel varlıkları, reel satışları ve istihdamı sırasıyla yüzde 3, yüzde 5 ve yüzde 2 oranında daha yüksektir.

Dijitalleşmenin etkisi, kârlılık, varlık getirisi ve ihracat payı açısından daha belirgindir; bu göstergelerdeki artışlar 0,13 ile 0,50 yüzde puan arasında değişmektedir.

Çalışmanın ikinci katkısı, dijitalleşmenin firma performansını artırdığı temel kanalların ortaya konulmasıdır. Bulgular, dijitalleşmiş firmaların ticaret ağlarını genişleterek daha fazla iş ortağı edindiğini ve daha uzak mesafelerde faaliyet gösterdiğini, işgücü devrini azalttığını ve verimlilik ile rekabet gücünü artırdığını göstermektedir.

Dijitalleşme, pazar erişimini genişleterek ticaret ortaklarının sayısını yüzde 5 oranında artırmakta ve ticaret ortaklarına olan ortalama mesafeyi daha az dijitalleşmiş firmalara kıyasla yüzde 2 oranında yükseltmektedir."