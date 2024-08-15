TCMB, aşırı likiditeye karşı Takasbank’ta

Merkez Bankası, likidite fazlalığında sterilizasyon için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başladı. Geçen hafta yeniden pozitife geçen net fonlama yeni haftaya yine negatif başladı. Önceki gün itibariyle net fonlama negatif 158.26 milyar liraya yükselmişti. Yani yeniden likidite fazlası ortaya çıktı. Merkez Bankası da dün harekete geçti ve yeni bir yöntemle piyasadan likidite çekmeye başladı.

BloombergHT’nin haberine göre Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiği yazıda, Takasbank’a Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebileceği belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, alış emirleri dün sabah itibarıyla aktif duruma geldi. Merkez Bankası burada girdiği emirlerle faizin politika faizi alt sınırının altına düşmemesini sağlayarak likiditeyi de almış oluyor.

TCMB son Enflasyon Raporu’nda, diğer piyasalarda işlem hazırlığında olduğunu belirtmişti. Merkez Bankası raporda ihale yoluyla sterilizasyon yapabilme imkânı sağlayan ilave araçların dışında diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kotasyon yoluyla borç alma işlemleri yapabilmek amacıyla araç çerçevesinin genişletildiğini kaydetti.

Raporda şöyle denildi: “Mevcut uygulamada, BPP’de sadece bankalardan sınırsız depo alım işlemi yapılabilirken, diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan da borç alma faizinden sınırsız olarak depo alımı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, yeni pazarlarda 9.30-15.30 saatleri arasında işlem yapılabilmesi banka dışı finansal kuruluşlarla işlem penceresini uzatarak sterilizasyon etkinliğini artırıcı bir unsur olacak. Likidite senedi geçmiş dönemde kullanılmış bir sterilizasyon aracı olarak yukarıda belirtilen araç setinde alternatif teşkil etmektedir. Likidite senedi araç setimizde yer almakla birlikte mevcut koşullarda kullanılmıyor.”