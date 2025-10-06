TCMB: Aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda, "Aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla yükseldi" denildi.

Buna göre, aylık bazda gıda ve hizmet fiyat artışları ile öne çıkan ana gruplar oldu. Gıda fiyatları zirai don ve kuraklık nedeniyle olumsuz seyretmeye devam etti. Hizmet enflasyonunun yükselmesiyle okula dönüş etkisi belirleyici oldu.

Raporun özet bölümü şöyle:

"Tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 3,23 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,34 puan artışla yüzde 33,29 olarak gerçekleşmiştir. Aylık bazda gıda ve hizmet, fiyat artışları ile öne çıkan ana gruplar olmuştur. Gıda fiyatları zirai don ve kuraklık kaynaklı arz yönlü unsurların da etkisiyle olumsuz seyretmeye devam etmiştir. Bu dönemde hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyat artışları güçlü seyretmiştir. Temel mal grubu aylık fiyat artışında, yeni sezona geçişe bağlı etkilerin gözlendiği giyim ve ayakkabı grubu yanında dayanıklı tüketim mallarının etkisi hissedilmiştir. Hizmet enflasyonunun bir önceki aya kıyasla yükselmesinde birçok kalemde izlenen okula dönüş etkisi belirleyici olmuştur. Bu bağlamda; eğitim (özel üniversite), ulaştırma (okul servis ücreti) ve lokanta-otel (yurt ücretleri) hizmet kalemleri öne çıkmıştır. Keza, okula dönüşün aylık tüketici enflasyonuna etkisi yaklaşık 0,7 puan olmuştur. Diğer taraftan, eylül ayında mevsimsel unsurlarla yüksek seyreden sözleşme yenileme oranına rağmen aylık kira enflasyonu bir önceki aya kıyasla güç kaybetmiştir. Enerji fiyatları ise bu dönemde akaryakıt öncülüğünde bir miktar yükselse de nispeten ılımlı bir artış kaydetmiştir. Üretici fiyatları artışı yükseliş eğilimini sürdürmüş, yıllık enflasyon 1,43 puan artarak yüzde 26,59 olmuştur. Bu görünüm altında, aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla yükselmiştir."