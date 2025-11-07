TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Enflasyonun nerede takılacağını bilmiyoruz

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre, 2025 için ara hedefin yüzde 24 olarak korunduğunu açıklarken; yıl sonu enflasyon tahmin aralığınının yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 seviyesine yükseltildiğini söyledi. 2026 yılı için ise, ara hedef yüzde 16 olarak korunurken; tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde sabit kaldı.

Sunumun sona ermesinin ardından, soru-cevap bölümüne geçildi. Enflasyonda kırılmanın ne zaman gerçekleşebileceğine yönelik soruya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yanıt verdi. Akçay, "Nerede takılacağını bilmiyoruz, bilmemiz mümkün değil" şeklinde belirtirken, konuşmasının devamında, "Başkan'ın bahsettiği gibi 27-28’lerde takılabiliriz. Takıldığımız yer 44'lerdi, şimdi o kırıldı; bunun nerede yerleşeceğini bilmiyoruz. Belki eskisi gibi 12’de yerleşecek, belki 18 belki 22. Ancak bilmiyoruz, sizin bilmeniz de mümkün değil. Çünkü verinin birikmesi ve bize o kırılma noktasını göstermesi lazım" dedi.

Akçay'a, "Ana eğilim bu sene yüzde 2'lere takıldı. Gelecek yıl yüzde 16'ların tutması için, ciddi bir kırılma olması lazım gibi görünüyor. Bu ne zaman ve hangi yerlerden kaynaklanacak? Gelecek yılın ikinci yarısında mı bir kırılma bekliyorsunuz yoksa ilk yarıda bir kırılma başlayacak mı?" sorusu yöneltilirken; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şöyle yanıtladı:

Bu sıkılıkla ilgili bir soru aslında. Nerede takılacağını bilmiyoruz, bilmemiz mümkün değil. Çünkü verinin gerektiği kadar birikmesi ve kırılmanın olduğu yeri görmemiz lazım. Nerede olacağını kestirmek zor, geciktiği çok aşikar.

Bu konuda şöyle bire link yapayım. Sıkılık kavramının sorgulamak önemli. Şundan dolayı, TGA ile ilgili soru gelmedi. Oysaki tarihi düşük. Bunun sebeplerinden biri de, şirketlerin sıkılaşma dönemine ciddi tampon ve düşük borçlulukla girmesi. Bu onlar için çok iyi fakat faiz yüksekken şirketlerin finansman tarafında sisteme ihtiyacı yoksa sorun olmuyor. Ne zaman tamponlar eriyor ve şirketler fonlama tarafında sisteme muhtaç haline geliyorlar yüksek faiz o zaman sıkılık anlamına geliyor. Böyle baktığınızda, 2 senedir sıkıdır demek yanlış bir şey.

Ne kadar sıkı kalacağımız ve bu sıkılık sonucunda iktisadi faaliyetin soğuma ihtimali ne kadar artar algısı yerleşirse, o zaman bahsettiğiniz kırılma gerçekleşebilecektir. Dolayısıyla sorulması gereken soru şu: "Merkez Bankası'nın sıkılığı sonunda piyasalar, ne kadar ikitsadi faaliyetin soğumasından çekiniyorlar?" Bu çekinmeyi devreye sokamazsanız, bahsettiğiniz kırılma gecikiyor ya da takılabiliyorsunuz. Başkan'ın bahsettiği gibi 27-28’lerde takılabiliriz. Takıldığımız yer 44'lerdi, şimdi o kırıldı; bunun nerede yerleşeceğini bilmiyoruz. Belki eskisi gibi 12’de yerleşecek, belki 18 belki 22. Ancak bilmiyoruz, sizin bilmeniz de mümkün değil. Çünkü verinin birikmesi ve bize o kırılma noktasını göstermesi lazım.

Bir satranç terimi var: Tehdit, icrasından daha kuvvetlidir. Bu çalışırsa, kırılma çok güzel yerlerde devreye girer. Bu olmazsa, kırılma zorlaşıyor. Dolayısıyla buralarda takılmayacağız, çünkü Başkan'ın dediği gibi gerekli sıkılığı devreye sokarsınız.

Akçay'dan sonra sözü alan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Bir konuyu netleştirmek istiyorum, 27-28 lerde takıldı demedik de şu anki ana eğilim orayı ima ediyor ama daha uzun vadeli enflasyon göstergesine bakacak olursak, kademeli ve sürekli takılmayan bir enflasyon söz konusu. Dolayısıyla şu anda bir takılma mevcut değil" şeklinde ekledi.