TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Küresel risklere karşı tüm araçlar masada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, katıldığı bir toplantı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde olduğumuza işaret eden Akçay, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

BloombergHT’ye verdiği röportajda, Akçay açıklamalarında “TCMB bundan sonra kendini daha sert ve daha iyi anlatsa daha iyi olur” derken, “Her zaman en kötüyü bekleyerek, daha iyisini ümit etmek operasyon modunuz olmalı” diye de belirtti.

Akçay, TCMB'nin şimdiye kadar attığı adımların "proaktif ve yerinde" olduğunu vurgulayarak, “Proaktif aldığımız adımlar çok yerindeydi” dedi. Mevcut politikaların yeterli görülmemesi durumunda ilave adımların gündeme gelebileceğini söyledi.

Akçay, “Altın swapları gibi başka adımları da düşünüyoruz” diye belirtirken, “Dışsal şoklara karşı her zaman silahımız var. Swaplara başladım demek tek başına anlam ifade etmez” diye de ekledi.

Cevdet Akçay, “Merkez Bankacılığı esneme alanı olan bir yer doğruyu yaptığınızda karşılığını alırsınız” derken, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Faiz ve makroihtiyati tedbirleri, kurla birlikte düşünmek lazım. Fed Başkanı Powell'ın demeçlerine baktım, herkesin kafası karışık.”