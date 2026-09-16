TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı: Enerji şoklarının enflasyona etkisi uzayabilir

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, enerji şoklarının başlangıçta alınan sıkı tedbirlerle sınırlandırılabileceğini açıkladı. Ancak maliyet baskılarının ücret ve fiyatlara yansımasıyla sürecin daha karmaşık hale geldiğini belirten Karahan, bu nedenle ikinci tur etkilerin merkez bankaları açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji şoklarının enflasyona etkisi izleniyor

Karahan, merkez bankalarının ekonomik bozulmalara yabancı olmadığını söyledi. Bununla birlikte mevcut şokların daha uzun sürdüğüne işaret etti.

Son 20-30 yılda küresel üretim yapısı önemli ölçüde değişti. Şirketler bu süreçte kapsamlı tedarik zincirleri kurdu. Dolayısıyla ülkeler arasındaki ekonomik bağımlılık da arttı. Karahan’a göre bu bağlantıların doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle enerji kaynaklı arz şoklarının enflasyona geçişi yakından izleniyor.

İkinci tur etkiler enflasyonu kalıcılaştırabilir

Enerji şoklarının ilk aşamadaki etkileri alınacak önlemlerle sınırlandırılabiliyor. Ancak sonraki aşamada tablo değişebiliyor.

Şokların ücret ve fiyatlara yansıması, enflasyon etkisinin daha kalıcı olmasına yol açabiliyor. Ayrıca birden fazla şokun üst üste gelmesi yönetimi güçleştirebiliyor. Bu durumda daha kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulabileceğini belirten Karahan, ikinci tur etkilere dikkat çekti.

Karahan’dan rezervlerde yeni kriter

Karahan, küresel rezerv sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Buna göre dolar, uluslararası sistemde baskın konumunu sürdürüyor. Doların yaygın kullanımı güçlü bir ağ etkisi oluşturuyor. Öte yandan rezerv yönetiminde kullanılan ölçütler de genişliyor.

Geleneksel yaklaşım güvenlik, likidite ve getiri unsurlarına dayanıyor. Ancak artık bu üç başlığa “erişim” de ekleniyor. Budapeşte Finans Zirvesi’nin programında da alternatif rezerv varlıkları önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Merkez bankalarının altın talebi yüksek kalıyor

Karahan, merkez bankalarının altına yönelik talebinin yüksek seviyelerde devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte altına erişim için rezerv birikiminin önemine değindi. Böylece “erişim” kavramı rezerv yönetiminde daha belirgin hale geliyor.

Karahan’ın açıklamaları, enerji şoklarından rezerv tercihlerine kadar geniş bir çerçeveyi kapsadı. Zirvenin ana teması ise “Parçalanmış Dünyada Merkez Bankacılığı” olarak belirlendi.

Ayrıntılar birazdan…