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TCMB Başkanı Fatih Karahan banka yöneticileriyle görüştü

TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Fatih Karahan banka yöneticileriyle görüştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

TCMB’nin Ümraniye’deki yerleşkesinde gerçekleşen ve üç ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini küresel ve yurtiçi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

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