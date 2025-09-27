  1. Ekonomim
TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te enflasyon ve para politikası sunumu yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası sunumu yapacak. Başkan Karahan'ın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum gerçekleştirecek. 

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda milletvekillerine seslenecek. 

Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor. 

Başkan Karahan'ın faiz ve enflasyon mesajları takip edilecek

TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması öngörülüyor. 

