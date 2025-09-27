TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te enflasyon ve para politikası sunumu yapacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası sunumu yapacak. Başkan Karahan'ın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Başkan Karahan'ın faiz ve enflasyon mesajları takip edilecek
TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması öngörülüyor.