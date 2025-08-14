  1. Ekonomim
  3. TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan TOBB'a ziyaret
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan TOBB'a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek, kendisine reel sektörün sıkıntı ve önerilerini ilettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Karahan ve ekibiyle TOBB İstanbul Hizmet Binasında bir araya geldiklerini belirtti.

Burada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Emek yoğun sektörlerde yaşanan kan kaybı ve finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Hep vurguluyorum, firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız." ifadelerini kullandı.

