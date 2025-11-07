  1. Ekonomim
TCMB Başkanı Enflasyon Raporu sunumunun soru-cevap kısmında Başkan Karahan, asgari ücretle ilgili belirleyici ya da tavsiye veren konumda olmadıklarını vurguladı. Karahan, “Burada ilgili bir kurul var ve o kurul çalışmaları bitirince bunu açıklayacaktır” dedi.

TCMB Başkanı Karahan asgari ücrete işaret etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

TCMB Başkanı Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini aralığını yükseltirken, enflasyon ve ekonomiye yönelik soruları da yanıtladı.

Karahan sunumunda, kendisine gelen bir soru üzerine asgari ücretle ilgili belirleyici ya da tavsiye veren konumda olmadıklarını vurgulayarak şu cevabı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var. O kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacak. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz.”

