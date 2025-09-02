TCMB Başkanı Karahan:  Dezenflasyon Süreci kesintisiz devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bursa’da “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum yaptı.

Karahan, Para Politikası Kurulu’nun faiz kararlarını alırken enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimi ve beklentileri dikkate aldığını, öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılık seviyesinin korunacağını söyledi. Adımların büyüklüğünün toplantı bazlı, ihtiyatlı ve tamamen enflasyon görünümüne odaklı bir anlayışla belirlendiğini vurguladı.

"Sıkı duruş fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edecek"

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma ihtimaline karşı tüm para politikası araçlarının devreye alınabileceğini ifade eden Karahan, sıkı duruşun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğini aktardı. Bu sürecin, iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme aracılığıyla dezenflasyona katkı sunduğunu dile getirdi.

"Dışsal şokların süreci bozmasına izin vermeyeceğiz"

Karahan, maliye politikasındaki eşgüdümün dezenflasyon sürecini desteklediğini belirterek, dışsal şokların da bu süreci bozmasına izin vermediklerini söyledi. Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon eğiliminin kesintisiz sürdüğünü kaydeden Karahan, yıl sonu itibarıyla enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında kalmasını beklediklerini açıkladı.

Fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesinin toplumsal refah artışını beraberinde getireceğini ifade eden Karahan, büyümenin sürdüğünü ve ekonomide sektörel dönüşümün gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.