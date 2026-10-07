TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon sürecinin ivme kazanacağını öngörüyoruz

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen zirvede enflasyon, para politikası, iç talep ve cari görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yakın dönem verilerinin dezenflasyonda ilerlemeye işaret ettiğini kaydeden Karahan, şokların etkisinin hafiflemesiyle sürecin ivme kazanmasını beklediklerini bildirdi.

Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya dikkat çeken Karahan’ın verdiği bilgilere göre, hizmet grubunda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla 7 puan azalarak yüzde 37’ye geriledi. Bu yıl dezenflasyonda yaşanan ivme kaybında ise jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi rol oynadı. Jeopolitik risklerin sürmesi, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.

"Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"

Karahan’a göre yüksek ve oynak enflasyon, firmaların planlama ufkunu daraltırken dezenflasyon verimliliği destekliyor. Yüksek verimli firmaların görece daha dayanıklı olduğu görülürken, bu gruptaki tahsili gecikmiş alacak oranı da daha düşük seviyede bulunuyor.

Fiyat istikrarının yatırım ve üretim açısından daha elverişli bir ortam oluşturduğuna işaret eden Karahan, “Fiyat istikrarı için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

İç talepte zayıf seyir

İç talep tarafında göstergeler zayıf seyrin devam ettiğini teyit ediyor. Karahan, para politikasındaki sıkı duruş sayesinde enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını aktardı.

Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini de vurgulayan Karahan, TL mevduatın toplam içindeki payının yüzde 61’in üzerine çıktığını açıkladı. Fonlardan gerçekleşen çıkışların ise büyük bölümü mevduata yöneldi.

Cari açıkta uzun dönem ortalamasının altında seyir bekleniyor

Cari dengeye ilişkin 2026 öngörüsünü de paylaşan Karahan, cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.