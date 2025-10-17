  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız

TCMB Başkanı Karahan, Atlantik Konseyi Panelinde yaptığı konuşmada, "Enflasyon yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız" dedi.

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Atlantik Konseyi Panelinde konuştu.

TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız. Öncelikle fiyat istikrarının sağlanacağı, sonra bütün problemlerin çözüleceğini söyledik.

Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu çok yakından takip ediyoruz.

Rüzgar hep bize karşı esti, arkamıza alamadık

İki yıl içerisinde maalesef çok ciddi anlamda rüzgar hep bize karşı esti, arkamıza alamadık.

Genel hatlarıyla iyileşme var, iyileşmede biraz yavaşlama var ama devam etmesi konusunda kararlıyız.

