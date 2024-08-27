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TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
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Karahan ve Powell'ın görüşmesi, sempozyumun yapıldığı ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşti.

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.

Bu arada, sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.

Jackson Hole toplantısı nedir?

Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantıdır. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemlidir.

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