TCMB Başkanı Karahan: Fon çıkışları TL tercihini zayıflatmadı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını belirtti. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu ifade etti.

Karahan, IMF-Dünya Bankası Toplantıları kapsamında Bangkok’ta gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye ekonomisine ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon süreci arz baskıları nedeniyle yavaşladı

Dezenflasyon sürecinin arz yönlü baskılar nedeniyle yavaşladığını belirten Karahan, enerji fiyatlarının 2026 yılında enflasyon üzerinde önemli bir etki yarattığını kaydetti.

Yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü vurgulayan Karahan, zayıf talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist baskıları hafiflettiğini bildirdi. Talep koşullarının özellikle temel mallarda dezenflasyonu desteklediğine dikkat çekti.

Karahan, enflasyon beklentilerinin ise para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın korunmasını gerektirdiğini ifade etti.

Faiz kararları enflasyon görünümüne göre alınacak

Para politikası kararlarının enflasyon görünümü esas alınarak, her toplantıda ihtiyatlı bir yaklaşımla verildiğini belirten Karahan, Para Politikası Kurulu’nun faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak belirleneceğini aktardı. Faiz seviyesinin, ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasını destekleyecek sıkılığı sağlamasının amaçlandığını kaydetti.

Enflasyonda hedeflerden sapma olursa sıkılaşma mesajı

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini bildirdi.

Sıkı duruşun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

TL varlıklara ilgi güçlü, cari açık kontrol altında

Sıkı para politikası altında Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Karahan, finansal istikrara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını ifade etti. Olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında kaldığını belirten Karahan, uygulanan politikaların ekonomik dengelerin korunmasına katkı sağladığına işaret etti.