TCMB Başkanı Karahan: Fondan çıkışlar mevduata yöneldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda para politikası, enflasyon, cari denge, rezervler ve finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, bu kaynakların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini söyledi.

“Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz” dedi.

"Dezenflasyon devam ediyor"

Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini belirten Karahan, enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini ifade etti.

Karahan, “Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte” diye konuştu.

Şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini belirten Karahan, “Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz” dedi.

Karahan, enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü de kaydetti.

“Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendiriyoruz” diyen Karahan, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini söyledi.

"Kira enflasyonu yavaşladı"

Karahan, kira artışlarının son dönemde belirgin şekilde yavaşladığını ve hizmet enflasyonundaki kira kaynaklı ataletin gücünü kaybettiğini belirtti.

“Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları, son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme, hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünüm, kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

"Ana eğilim yüzde 23,7'ye geriledi"

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini belirtti.

Karahan, “Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda, savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine işaret ediyor. Bu seviye, mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında” dedi.

Karahan, ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinin dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini söyledi.

"Beklentilerdeki bozulma risk"

Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirten Karahan, talepteki zayıflamayla birlikte enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini ifade etti.

Karahan, “Geldiğimiz noktada, para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Ancak yıl başında öngörülen enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin gerçekleşmemesinin risk olmaya devam ettiğini belirten Karahan, ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

“Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor” dedi.

"Cari açıkta artış sınırlı kalacak"

Karahan, olumsuz dış koşullara rağmen üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

“Olumsuz dış koşullara rağmen, üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı düzeyde olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Rezervler 171 milyar dolara yükseldi"

Karahan, son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını belirtti.

27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilediğini belirten Karahan, rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Karahan, “Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.

"Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanacağız"

Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirterek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

“Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.