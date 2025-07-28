  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB Başkanı Karahan, iş dünyası ve STK temsilcileriyle buluşacak
Takip Et

TCMB Başkanı Karahan, iş dünyası ve STK temsilcileriyle buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB Başkanı Karahan, iş dünyası ve STK temsilcileriyle buluşacak
Takip Et

Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak ve Denizli'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri'de bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Google'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGoogle'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGündem
Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
Mersin’de Mut beyaz inciri üreticisinin yüzünü güldürdü
Mersin’de Mut beyaz inciri üreticisinin yüzünü güldürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB, Veri Araştırma Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi
TCMB, Veri Araştırma Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el taşıtta fiyat artışları incelemeye alındı!
İkinci el taşıtta fiyat artışları incelemeye alındı!
TCMB, Veri Araştırma Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi
TCMB, Veri Araştırma Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda